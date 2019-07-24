Рекордная жара в Европе возвращается: во Франции зафиксировали 41° тепла

https://racurs.ua/n124689-rekordnaya-jara-v-evrope-vozvraschaetsya-vo-francii-zafiksirovali-41-tepla.html

Ракурс

Рекордная жара вернулась в Европу второй волной. Во Франции метеорологи зафиксировали 41° тепла и предупреждают о температурных рекордах все страны Европы, включая Бельгию, Нидерланды и Германию.

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Сейчас в Париже температура держится на уровне исторического рекорда 1947 года, однако метеорологи ожидают новых повышений. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаюсь на ВВС.

Во Всемирной метеорологической организации тепловые волны, которые приносят рекордную жару, объясняют изменениями климата. Специалисты заявляют, что в этом июне тепловые волны начались раньше, стали более частыми и интенсивными, чем показатели прошлых лет.

Во французском Бордо в начале недели зафиксировали 41,2° тепла. Этот показатель превысил предыдущий температурный рекорд, который зафиксировали в 2003 году.

Во Франции власти объявили второй самый высокий уровень предупреждения об опасности из-за аномальных погодных условий. Метеорологи предупреждают, что новые температурные рекорды можно ожидать уже завтра.

Как ранее сообщал «Ракурс», глобальное потепление в Европе заставило десятки видов животных мигрировать в другие широты.