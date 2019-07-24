Война на Донбассе: Украина готова начать демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

Украинская сторона готова демонтировать три фортификационные сооружения, фото: Министерство обороны Украины

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Украина готова начать демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской в районе разведения сил.

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Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону в совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В частности, сегодня украинская сторона готова начать демонтаж трех таких сооружений, расположенных вдоль дороги между контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» и разрушенным мостом через реку Северский Донец.

В пресс-службе ООС отмечают, что соответствующие работы будут осуществляться в рамках выполнения имеющихся договоренностей по разведению сил и только в случае соблюдения российскими вооруженными формированиями и боевиками обязательств по синхронному демонтажу ими своих фортификационных сооружений на этом участке.

Напомним, на прошлой неделе пророссийские вандалы провокационными надписями осквернили пассажирский автобус, который следовал в Станице Луганской по маршруту между КППВ и разрушенным мостом, перевозя людей пожилого возраста и инвалидов.