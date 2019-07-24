Українська сторона готова демонтувати три фортифікаційні споруди, фото: Міністерство оборони України

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Україна готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській в районі розведення сил.

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Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС) з посиланням на українську сторону в спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК).

Зокрема, сьогодні українська сторона готова розпочати демонтаж трьох таких споруд, розташованих вздовж дороги між контрольно-пропускним пунктом в’їзду-виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

У прес-службі ООС наголошують, що відповідні роботи здійснюватимуться в межах виконання наявних домовленостей щодо розведення сил і лише у випадку дотримання російськими збройними формуваннями та бойовиками зобов’язань щодо синхронного демонтажу ними своїх фортифікаційних споруд на цій ділянці.

Нагадаємо, минулого тижня проросійські вандали провокативними написами спаплюжили пасажирський автобус, який курсував у Станиці Луганській між КППВ та зруйнованим мостом, перевозячи людей похилого віку та інвалідів.