Маленького хлопчика на Одещині зґвалтував 63-річний чоловік. Фото: kz-news

https://racurs.ua/ua/n124687-malenkogo-hlopchyka-na-odeschyni-z-valtuvav-63-richnyy-cholovik-foto.html

Ракурс

В Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика. Зловмисника затримали напередодні по гарячих слідах.

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Встановлено, що вчора чоловік напав на хлопчика, який сам прийшов на ставок біля селища. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що днями у Дніпропетровській області затримали чоловіка, який ґвалтував нерідну онучку та знімав скоєне насилля на мобільний телефон. Зловмисник всю ніч ґвалтував 13-річну дитину природним та неприродним способами.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект про створення реєстру осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Запорізькій області чоловік зґвалтував двох своїх маленьких синів будучи на підпитку. Свідками інциденту стали сусіди сім’ї.



