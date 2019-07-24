У новій Раді будуть позбавляти мандата за прогули – Разумков. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n124686-u-noviy-radi-budut-pozbavlyaty-mandata-za-proguly-razumkov.html

Ракурс

Депутатського мандату у новій Верховній Раді будуть позбавляти за прогули. Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков розказав про новий закон, який передбачатиме відповідальність за неналежне виконання своїй обов’язків у парламенті.

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Процедуру відкликання мандату народного депутата можуть поставити на референдум або у законі будуть прописані відповідні норми. Так, наприклад, якщо депутат не буде відвідувати свою роботу протягом 30% робочого часу (30% засідань) він може втратити мандат. Про це Разумков розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Також Разумков заявив, що не підтримує ідею, згідно з якою, рішення Верховна Рада приймає більшістю присутніх на засіданні. У новому парламенті рішення будуть прийматися більшістю від загальної кількості депутатів.

Зазначимо, що наразі Центрвиборчком підрахував 98,95% голосів. За партію «Слуга народу» проголосували 43,14% виборців.

На другому місці опинилася партія «Опозиційна Платформа — За життя» із результатом у 13,02%, а на третьому — партія «Батьківщина», за яку проголосували 8,18% українців.

Четверту сходинку займає партія «Європейська солідарність», за яку віддали свій голос 8,12% виборців, і замикає п’ятірку «Голос» із результатом у 5,84%.

Як раніше повідомлялося, «Слуга народу» готова обговорити коаліцію.