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В новой Раде будут лишать мандата за прогулы – Разумков. Фото: Twitter

В новой Раде будут лишать мандата за прогулы — Разумков

24 июл 2019, 09:08
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Депутатского мандата в новой Верховной Раде будут лишать за прогулы. Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о новом законе, который будет предусматривать ответственность за ненадлежащее исполнение своей обязанности в парламенте.

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Процедуру отзыва мандата народного депутата могут поставить на референдум или в законе будут прописаны соответствующие нормы. Так, например, если депутат не будет посещать свою работу в течение 30% рабочего времени (30% заседаний) он может потерять мандат. Об этом Разумков рассказал в интервью «РБК-Украина».

Также Разумков заявил, что не поддерживает идею, согласно которой решения Верховная Рада принимает большинством присутствующих на заседании. В новом парламенте решения будут приниматься большинством от общего числа депутатов.

Отметим, что сейчас Центризбирком подсчитал 98,95% голосов. За партию «Слуга народа» проголосовали 43,14% избирателей.

На втором месте оказалась партия «Оппозиционная Платформа — За жизнь» с результатом в 13,02%, а на третьем — партия «Батькивщина», за которую проголосовали 8,18% украинцев.

Четвертую строчку занимает партия «Европейская солидарность», за которую отдали свой голос 8,12% избирателей, и замыкает пятерку «Голос» с результатом в 5,84%.

Как ранее сообщалось, «Слуга народа» готова обсудить коалицию.


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