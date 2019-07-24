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Ракурс
Маленького мальчика в Одесской области изнасиловал 63-летний мужчина. Фото: kz-news

Маленького мальчика в Одесской области изнасиловал 63-летний мужчина (ФОТО)

24 июл 2019, 09:38
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В Одесской области 63-летний мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика. Злоумышленника задержали накануне по горячим следам.

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Установлено, что вчера мужчина напал на мальчика, который сам пришел на пруд возле поселка. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Мужчину задержали за изнасилование 9-летнего мальчика в Одесской области. Фото: facebook

Отметим, что на днях в Днепропетровской области задержали мужчину, который насиловал неродную внучку и снимал совершенное насилие на мобильный телефон. Злоумышленник всю ночь насиловал 13-летнего ребенка естественным и неестественным способами.

Как известно, 11 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о создании реестра лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Запорожской области мужчина изнасиловал двух своих маленьких сыновей будучи в нетрезвом состоянии. Свидетелями инцидента стали соседи семьи.

Источник: Ракурс


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