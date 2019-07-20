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Ракурс
Після розведення сил між КППВ та зруйнованим мостом почав курсувати автобус, фото: Луганська обласна державна адміністрація

Війна на Донбасі: в Станиці Луганській вандали спаплюжили автобус написами на підтримку терористів

20 лип 2019, 13:23
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В місті Станиця Луганська Луганської області на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) вандали спаплюжили новий автобус «Неоплан» написами на підтримку російських терористів.

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Цей автобус почав курсувати між КППВ та зруйнованим мостом після нещодавнього розведення сил в районі Станиці Луганської, щоб підвозити до лінії розмежування пенсіонерів та осіб з особливими потребами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Протяжність маршруту цього автобуса становить 800 м.

Однак вчора в другій половині дня щодо цього транспортного засобу було вчинено акт вандалізму. Невідомі особи розмалювали фарбою панель багажного відділення, а в салоні вчинили безлад та розклеїли листівки провокативного змісту.

За рівнем культури вчинків та змістом написів можна ствердно сказати, що «художники» є палкими шанувальниками та ретрансляторами пропагандистських ідей так званого «руського міра», — наголошує прес-служба ООС.

Наслідки вандалізму оперативно ліквідували, з сьогоднішнього ранку автобус знову вийшов на маршрут.

У прес-службі наголошують, що в разі нових таких інцидентів рух громадського транспорту за цим маршрутом буде відновлено лише після усунення наслідків вандалізму.

Особам похилого віку, пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями певний час доведеться, як і раніше, долати цю «дорогу життя» пішки та у інвалідних візках, — зазначають у прес-службі ООС.

Громадян закликають бути пильними щодо осіб, котрі в майбутньому можуть спробувати чинити подібні провокації.

Нагадаємо, розведення військ у Станиці Луганській розпочалося наприкінці червня.

Джерело: Ракурс


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