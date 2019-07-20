Шторми загрожують антарктичній кризі

https://racurs.ua/ua/n124512-ucheni-znayshly-sche-odnu-zagrozu-dlya-lodovykovyh-pokryviv-antarktydy.html

Ракурс

Підвищення температури та зміни в циркуляції й солоності океану є рушійними силами розпаду льодовикових покривів в Антарктиці, однак нове дослідження міжнародної групи вчених з Університету штату Орегон свідчить про те, що інтенсивні шторми також можуть вносити значний вклад у цей процес.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у журналі Frontiers in Earth Science.

Дослідницька група розмістила три якорі з гідрофонами, приєднаними до льодового шельфу Нансена в Антарктичному морі Росса в грудні 2015 року. В результаті вчені змогли записати сотні короткочасних широкосмугових сигналів, що вказують на розрив шельфового льоду.

Ці події відбувалися в період з січня по березень 2016 року, а 7 квітня фронт льодового щита перетворився на два гігантські айсберги. Ця подія співпала зі встановленням найбільшої штормової зони низького тиску в регіоні за попередні сім місяців, зазначають дослідники.

Схоже, що хоча айсберги відділилися від головного льодового щита, вони залишалися поруч, до поєднання сильних вітрів і сильного шторму з низьким тиском, — наголошують учені.

Процеси, що лежать в основі розпаду антарктичних шельфових льодовиків, не до кінця зрозумілі, і наше дослідження показує, що шторми відіграють недооцінену раніше роль у їхньому розриві, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили причини появи у водах поблизу Антарктиди загадкових зелених айсбергів.