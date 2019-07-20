Штормы угрожают антарктическому льду

https://racurs.ua/n124512-uchenye-nashli-esche-odnu-ugrozu-dlya-lednikovyh-pokrovov-antarktidy.html

Ракурс

Повышение температуры и изменения в циркуляции и солености океана являются движущими силами распада ледниковых покровов в Антарктике, однако новое исследование международной группы ученых из Университета штата Орегон свидетельствует о том, что интенсивные штормы также могут вносить значительный вклад в этот процесс.

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Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Earth Science.

Исследовательская группа разместила три якоря с гидрофонами, присоединенными к ледовому шельфу Нансена в Антарктическом море Росса в декабре 2015 года. В результате ученые смогли записать сотни кратковременных широкополосных сигналов, указывающих на разрыв шельфового льда.

Эти события происходили в период с января по март 2016 года, а 7 апреля фронт ледового щита превратился в два гигантских айсберга. Это событие совпало с установлением самой большой штормовой зоны низкого давления в регионе за предыдущие семь месяцев, отмечают исследователи.

Похоже, что хотя айсберги отделились от главного ледового щита, они оставались рядом, до сочетания сильных ветров и сильного шторма с низким давлением, — подчеркивают ученые.

Процессы, лежащие в основе распада антарктических шельфовых ледников, не до конца понятны, и наше исследование показывает, что штормы играют недооцененную ранее роль в их разрыв", — отмечают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили причины появления в водах вблизи Антарктиды загадочных зеленых айсбергов.