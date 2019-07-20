Терористи з руху «Боко Харам» напали на гуманітарний конвой на північному сході Нігерії, фото: The Guardian Nigeria

https://racurs.ua/ua/n124511-u-nigeriyi-terorysty-atakuvaly-gumkonvoy-z-medykamy-ie-zagyblyy-ta-znykli-bezvisty.html

Ракурс

На північному сході Нігерії терористи ісламістського руху «Боко Харам» напали на три автомобілі гуманітарного конвою, котрий прямував до міста Дамасак, розташованого у штаті Борно.

Loading...

Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це йдеться у заяві гуманітарної організації «Дії проти голоду».

Зазначається, що терористи вбили одного з водіїв. Доля ще двох водіїв та трьох медиків невідома.

Діяльність організації «Дії проти голоду» спрямована на забезпечення необхідною допомогою жителів північно-східних районів Нігерії, особливо жінок і дітей, котрі опинилися у скрутних умовах через багаторічну війну урядових сил проти терористів «Боко Харам».

«Боко Харам» — це радикальне ісламістське угруповання, засноване у 2002 році. Воно ставить за мету побудову ісламської держави із законами шаріату. У 2015 році терористи «Боко Харам» присягнули на вірність відомій терористичній організації «Ісламська держава».

«Боко Харам» практикує напади на цивільне населення та правоохоронців, а також викрадення та вбивства людей. Так, у жовтні 2018 року терористи стратили співробітника Міжнародного комітету Червоного хреста Хову Лемана.

Нагадаємо, у березні минулого року терористи «Боко Харам» звільнили понад 90 школярок, котрих вони викрали ще в 2014 році.