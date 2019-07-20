Террористы из движения «Боко Харам» напали на гуманитарный конвой на северо-востоке Нигерии, фото: The Guardian Nigeria

https://racurs.ua/n124511-v-nigerii-terroristy-atakovali-gumkonvoy-s-medikami-est-pogibshiy-i-propavshie-bez-vesti.html

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На северо-востоке Нигерии террористы исламистского движения «Боко Харам» напали на три автомобиля гуманитарного конвоя, который направлялся в город Дамасак, расположенный в штате Борно.

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В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении гуманитарной организации «Действия против голода».

Отмечается, что террористы убили одного из водителей. Судьба еще двух водителей и трех медиков неизвестна.

Деятельность организации «Действия против голода» направлена на обеспечение необходимой помощью жителей северо-восточных районов Нигерии, особенно женщин и детей, оказавшихся в трудных условиях из-за многолетней войны правительственных сил против террористов «Боко Харам».

«Боко Харам» — это радикальная исламистская группировка, основанная в 2002 году. Оно ставит целью построение исламского государства с законами шариата. В 2015 году террористы «Боко Харам» присягнули на верность известной террористической организации «Исламское государство».

«Боко Харам» практикует нападения на гражданское население и правоохранителей, а также похищения и убийства людей. Так, в октябре 2018 года террористы казнили сотрудника Международного комитета Красного креста Хову Лемана.

Напомним, в марте прошлого года террористы «Боко Харам» освободили более 90 школьниц, которых они похитили еще в 2014 году.