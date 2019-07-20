Война на Донбассе: в Станице Луганской вандалы осквернили автобус надписями в поддержку террористов

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После разведения сил между КППВ и разрушенным мостом начал курсировать автобус, фото: Луганская областная государственная администрация
Война на Донбассе: в Станице Луганской вандалы осквернили автобус надписями в поддержку террористовhttps://racurs.ua/n124513-voyna-na-donbasse-v-stanice-luganskoy-vandaly-oskvernili-avtobus-nadpisyami-v-podderjku-terroristov.htmlРакурс
В городе Станица Луганская Луганской области на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) вандалы осквернили новый автобус «Неоплан» надписями в поддержку российских террористов.
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Этот автобус начал курсировать между КППВ и разрушенным мостом после недавнего разведения сил в районе Станицы Луганской, чтобы подвозить к линии разграничения пенсионеров и лиц с особыми потребностями. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).
Протяженность маршрута этого автобуса составляет 800 м.
Однако вчера во второй половине дня в отношении этого транспортного средства был совершен акт вандализма. Неизвестные лица разрисовали краской панель багажного отделения, а в салоне сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания.
По уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что «художники» являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого «русского мира», — отмечает пресс-служба ООС.
Последствия вандализма оперативно ликвидировали, с сегодняшнего утра автобус вышел на маршрут.
В пресс-службе отмечают, что в случае новых подобных инцидентов движение общественного транспорта по этому маршруту будет восстановлено только после устранения последствий вандализма.
Лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту «дорогу жизни» пешком и в инвалидных колясках, — отмечают в пресс-службе ООС.
Граждан призывают быть бдительными в отношении лиц, которые в будущем могут попытаться совершать подобные провокации.
Напомним, разведения войск в Станице Луганской началось в конце июня.
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