Война на Донбассе: в Станице Луганской вандалы осквернили автобус надписями в поддержку террористов

После разведения сил между КППВ и разрушенным мостом начал курсировать автобус, фото: Луганская областная государственная администрация

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В городе Станица Луганская Луганской области на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) вандалы осквернили новый автобус «Неоплан» надписями в поддержку российских террористов.

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Этот автобус начал курсировать между КППВ и разрушенным мостом после недавнего разведения сил в районе Станицы Луганской, чтобы подвозить к линии разграничения пенсионеров и лиц с особыми потребностями. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Протяженность маршрута этого автобуса составляет 800 м.

Однако вчера во второй половине дня в отношении этого транспортного средства был совершен акт вандализма. Неизвестные лица разрисовали краской панель багажного отделения, а в салоне сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания.

По уровню культуры поступков и содержанию надписей можно утвердительно сказать, что «художники» являются страстными поклонниками и ретрансляторами пропагандистских идей так называемого «русского мира», — отмечает пресс-служба ООС.

Последствия вандализма оперативно ликвидировали, с сегодняшнего утра автобус вышел на маршрут.

В пресс-службе отмечают, что в случае новых подобных инцидентов движение общественного транспорта по этому маршруту будет восстановлено только после устранения последствий вандализма.

Лицам пожилого возраста, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями определенное время придется, как и раньше, преодолевать эту «дорогу жизни» пешком и в инвалидных колясках, — отмечают в пресс-службе ООС.

Граждан призывают быть бдительными в отношении лиц, которые в будущем могут попытаться совершать подобные провокации.

Напомним, разведения войск в Станице Луганской началось в конце июня.