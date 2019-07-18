Глобальное потепление оказывает значительное влияние на животный мир

https://racurs.ua/n124461-globalnoe-poteplenie-zastavlyaet-desyatki-vidov-jivotnyh-v-evrope-pereselyatsya-uchenye.html

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В течение последних десяти лет (2008−2018) 55 видов животных в Великобритании были вытеснены из своей естественной среды или впервые получили доступ к территории страны из-за изменений климата.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Зоологическим обществом Лондона.

Исследователи для поиска редких видов использовали ранее упущенный из виду источник данных — социальные сети. Ученые провели поиск в Twitter и Google, чтобы найти фотографии животных в необычных местах.

Исследователи также рассмотрели отчеты правительства Великобритании об окружающей среде, а также 111 научных работ, что привело к определению всего 55 таких видов (из 39 тыс. 29 видов в стране).

Отмечается, что благодаря регулярным наблюдением экологов, дикая природа Великобритании является одной из наиболее интенсивно контролируемых в мире, но очень мало централизованного отслеживания видов, впервые прибывающих в страну или перебирающихся в места, где они находятся за пределами известной среды обитания из-за изменения климата.

Из 55 выявленных видов, 64% были беспозвоночными, и только один формально классифицирован как инвазивный вид — стиела булавовидная (Styela clava).

Так, мухи вида Anthrax anthrax прибыли в Великобританию впервые в 2016 году. Четырёхточечную медведицу (Euplagia quadripunctaria), которую раньше видели только на южном побережье Англии, сейчас регулярно наблюдают в Лондоне.

Виды птиц, перемещающихся с изменением климата, включают пурпурную цаплю (Ardea purpurea) и золотистую щурку (Merops apiaster). Они были замечены за гнездованием в юго-восточном графстве Кент и в расположенном в центре страны Ноттингемшире, что на значительном расстоянии от их природных мест размножения в Африке, Центральной и Южной Европе и Восточной Азии.

Что касается вопроса влияния этих видов на природу Британии, то исследователи установили, что прибытие или перемещения 24% из них оказывают негативное влияние на экологические сообщества и человеческое общество, такие как повреждения сельскохозяйственных культур и распространения болезней.

С другой стороны, было зафиксировано определенное положительное влияние, с толчком к туризму после того, как в 2010 и 2018 годах в Шотландии был замечен обычный поползень (небольшая очень шумная птица из ряда воробьиных, распространена в умеренных широтах Европы и Азии).

В настоящее время мы массово не готовы к климатическому движению видов, которое происходит сейчас, — отмечают исследователи. — Наши результаты свидетельствуют о том, что многие виды в Великобритании двигаются, и что мы можем ожидать много изменений в природе в ближайшие годы.

Напомним, недавно эксперты ООН установили, что глобальное потепление может привести к преждевременной смерти около миллиона человек.