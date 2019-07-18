Глобальне потепління значно впливає на тваринний світ

https://racurs.ua/ua/n124461-globalne-poteplinnya-zmushuie-desyatky-vydiv-tvaryn-u-ievropi-pereselyatysya-ucheni.html

Ракурс

Протягом останні десяти років (2008−2018) 55 видів тварин у Великій Британії були витіснені зі свого природного середовища або вперше отримали доступ до території країни через зміни клімату.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного Зоологічним товариством Лондона.

Дослідники для пошуку рідкісних видів використовували раніше упущене з поля зору джерело даних — соціальні мережі. Учені провели пошук в Twitter і Google, щоб знайти фотографії тварин у незвичних місцях.

Дослідники також розглянули звіти уряду Великої Британії про навколишнє середовище, а також 111 наукових робіт, що призвело до визначення загалом 55 таких видів (з 39 тис. 29 видів у країні).

Зазначається, що завдяки регулярним спостереженням екологів, дика природа Великобританії є однією з найбільш інтенсивно контрольованих у світі, але є дуже мало централізованих відстежень видів, які вперше прибувають до країни, або перебираються до місць, де вони перебувають за межами відомого середовища існування, через зміну клімату.

З 55 виявлених видів, 64% були безхребетними, і тільки один формально класифікований як інвазивний вид — стіела булавовидна (Styela clava).

Так, мухи виду Anthrax anthrax прибули до Великої Британії вперше в 2016 році. Чотирикрапкову ведмедицю (Euplagia quadripunctaria), яку раніше бачили лише на південному узбережжі Англії, зараз регулярно спостерігають у Лондоні.

Види птахів, що переміщаються зі зміною клімату, включають пурпурну чаплю (Ardea purpurea) і тропічну європейську бджолоїдку (Merops apiaster). Вони були помічені за гніздуванням у південно-східному графстві Кент та в розташованому у центрі країни Ноттінгемширі, що на значній відстані від їхніх природних місць розмноження у Африці, Центральній і Південній Європі та Східній Азії.

Щодо впливу цих видів на природу Британії, то дослідники встановили, що прибуття чи переміщення 24% з них здійснюють негативний вплив на екологічні спільноти та людське суспільство, такі як пошкодження сільськогосподарських культур та поширення хвороб.

З іншого боку, Було зафіксовано певний позитивний вплив, з поштовхом до туризму після того, як у 2010 та 2018 роках у Шотландії був помічений звичайний повзик (невелика дуже галаслива пташка з ряду горобцеподібних, поширена в помірних широтах Європи та Азії).

Наразі ми масово не готові до кліматичного руху видів, який відбувається зараз, — наголошують дослідники. — Наші результати свідчать про те, що багато видів у Великобританії рухаються, і що ми можемо очікувати багато змін у природі в найближчі роки.

Нагадаємо, нещодавно експерти ООН встановили, що глобальне потепління може призвести до передчасної смерті близько мільйона людей.