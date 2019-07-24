Рекордна спека у Європі повертається: у Франції зафіксували 41° тепла. Фото: Новости Азербайджан

https://racurs.ua/ua/n124689-rekordna-speka-u-ievropi-povertaietsya-u-franciyi-zafiksuvaly-41-tepla.html

Ракурс

Рекордна спека повернулася у Європу другою хвилею. У Франції метеорологи зафіксували 41° тепла та попереджають про температурні рекорди всі країни Європи, включаючи Бельгію, Нідерланди та Німеччину.

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Наразі у Парижі температура тримається на рівні історичного рекорду 1947 року, однак метеорологи чекають нових підвищень. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаюсь на ВВС.

У Всесвітній метеорологічній організації теплові хвилі, які приносять рекордну спеку, пояснюють змінами клімату. Спеціалісти заявляють, що цього червня теплові хвилі почалися раніше, стали частішими та інтенсивнішими за показники минулих років.

У французькому Бордо на початку тижня зафіксували 41,2° тепла. Цей показник перевищив попередній температурний рекорд, який зафіксували у 2003 році.

У Франції влада оголосила другий найвищий рівень попередження про небезпеку через аномальні погодні умови. Метеорологи попереджають, що нові температурні рекорди можна очікувати вже завтра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», глобальне потепління у Європі змусило десятки видів тварин мігрувати у інші широти.