Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рекордна спека у Європі повертається: у Франції зафіксували 41° тепла. Фото: Новости Азербайджан

Рекордна спека у Європі повертається: у Франції зафіксували 41° тепла

24 лип 2019, 10:13
999

Рекордна спека повернулася у Європу другою хвилею. У Франції метеорологи зафіксували 41° тепла та попереджають про температурні рекорди всі країни Європи, включаючи Бельгію, Нідерланди та Німеччину.

Loading...

Наразі у Парижі температура тримається на рівні історичного рекорду 1947 року, однак метеорологи чекають нових підвищень. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаюсь на ВВС.

У Всесвітній метеорологічній організації теплові хвилі, які приносять рекордну спеку, пояснюють змінами клімату. Спеціалісти заявляють, що цього червня теплові хвилі почалися раніше, стали частішими та інтенсивнішими за показники минулих років.

У французькому Бордо на початку тижня зафіксували 41,2° тепла. Цей показник перевищив попередній температурний рекорд, який зафіксували у 2003 році.

У Франції влада оголосила другий найвищий рівень попередження про небезпеку через аномальні погодні умови. Метеорологи попереджають, що нові температурні рекорди можна очікувати вже завтра.

Як раніше повідомляв «Ракурс», глобальне потепління у Європі змусило десятки видів тварин мігрувати у інші широти.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Війна на Донбасі: Україна готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській — СЦКК

Українська сторона готова демонтувати три фортифікаційні споруди, розташованих вздовж дороги між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець

Новини України
09:42
Новини партнерів
Загрузка...