Мост между РФ и КНДР. Фото: Truth Hounds/Planet Labs PBC

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Країна-агресор Російська Федерація та Північна Корея завершують будівництво першого автомобільного мосту для військових поставок.

Російське селище Хасан та північнокорейське місто Туманганг з'єднає міст через річку Туманна, загальна протяжність якого становить 4,7 км. КНДР уже завершила свою частину проекту, вже навіть встановила митні пункти. Однак РФ відстає від графіка, тому відкриття об'єкту, яке було заплановане на 19 червня, відклали. Пре повідомили видання The Guardian та українська правозахисна організація Truth Hounds.

І росіяни, і північнокорейці стверджують, що цей міст потрібен для розвитку торгівлі та туризму. Однак експерти стверджують, що об'єкти насамперед потрібен для військової логістики.

На будівництво мосту дві країни виділили понад 100 млн дол. Водночас обсяг двосторонньої торгівлі між Росією та Північною Кореєю у 2024 році становив лише 34 млн дол.

Як відомо, міст між Росією та Північною Кореєю почали будувати після того, як російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство в червні 2024 року. Відтоді Пхеньян відправив Москві не лише військові підрозділи, але й артилерійські боєприпаси та балістичні ракети.

Нагадаємо, ЗМІ та іноземна розвідка інформували, що Північна Корея заробила близько 13 млрд дол. за три роки підтримки Росії у війні проти України. За цей час Пхеньян забезпечив Москву артилерією, снарядами та іншою зброєю на декілька мільярдів доларів. Також КНДР відправила для РФ майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23.

Джерело: The Guardian