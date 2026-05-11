Северная Корея заработала 13 млрд долл. за три года поддержки РФ в войне против Украины. Фото:

https://racurs.ua/n213740-kndr-zarabotala-13-mlrd-dol-za-tri-goda-podderjki-rf-v-voyne-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Північна Корея заробила близько 13 млрд дол. за три роки підтримки Росії у війні проти України.

За цей час Пхеньян забезпечив Москву артилерією, снарядами та іншою зброєю на декілька мільярдів доларів. Також КНДР відправила ворогу України майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23. А з осені 2024 року РФ заплатила Північній Кореї понад 600 млн дол. за розгортання їхніх військ на фронті. Про це повідомило японське видання Nikkei з посиланням на Науково-дослідний інститут при розвідці Південної Кореї.

Зазначається, що КНДР готується направити ще 30 тис. своїх військових в Україну. Кожен північнокорейський солдат отримує щомісячну платню у розмірі 2 тис. дол, а в разі загибелі для родини виплачують до 10 тис. дол. та надають житло в Пхеньяні.

Експерти підрахували, що за три роки на постачанні зброї та військових Північна Корея заробила близько 13 млрд дол. Це близько половини річного ВВП країни, який становить від 13 до 36 млрд дол.

Нагадаємо, 26 квітня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні «Меморіальний музей бойових подвигів у закордонній військовій операції». Відкриття приурочили річниці подій, які північнокорейці називають «звільненням Курської області». Музей присвячений солдатам КНДР, які воювали за Росію у війні проти України.

Джерело: Nikkei