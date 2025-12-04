Депортированных украинских детей отправляют в КНДР. Фото:

Депортовані з України росіянами діти з’явилися у Північній Кореї.

РФ почала відправляти деяких українських дітей, депортованих із окупованих територій, до військових таборів у КНДР. Дослідники зуміли зафіксувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують і русифікують. Про це експерт регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська заявила під час слухань у Сенаті США.

Зазначається, що такі табори діють не лише на окупованих територіях України, але й у Росії, Білорусі та КНДР.

Правозахисник показала фотографії 12-річного Михайла з окупованої Донеччини та 16-річної Лізи з Сімферополя. Цих українських діток загарбники відправили до табору в Північну Корею.

Рашевська розповіла, що у таборі дітей навчають боротися проти «японських мілітаристів» і організовують зустрічі з корейськими ветеранами, які в 1968 році атакували американський корабель Pueblo, вбивши та поранивши дев’ятьох військових США.

Нагадаємо, 4 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути українських дітей, які були незаконно депортовані. Також від росіян вимагають припинити депортацію українських дітей з окупованих територій до Росії.

Документ підтримала 91 країна. Проти виступили 12 держав, зокрема Росія та Білорусь. Ще 57 країн утримались від голосування.