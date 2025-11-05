КНДР перебросила к границе с Украиной 10 тыс. военных. Фото:

https://racurs.ua/n210120-kndr-perebrosila-podrazdeleniya-k-granice-s-ukrainoy-nazvana-chislennost-soldat.html

Ракурс

Війська КНДР перебувають на кордоні Російської Федерації з Україною.

Поблизу українського кордону розташовані близько 10 тис. північнокорейських солдатів, які виконують охоронні функції. Понад тисяча цих військових залучені до робіт із розмінування в прикордонних районах. Про це заявила розвідка Південної Кореї, передає видання The Chosun Daily.

Заявляється, що ще 5 тис. північнокорейців у Росії планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

У звіті розвідки вказується, що диктатор КНДР Кім Чен Ин вважає відправку своїх солдатів до Росії як значне досягнення й має намір сфабрикувати новий міф про перемогу після 1950-х років щодо повернення Курської області під контроль РФ. А в Пхеньяні будують два музеї перемоги.

Нагадаємо, в жовтні Генеральний штаб ЗСУ інформував, що військове командування РФ залучає північнокорейських військових, розташованих у російській Курській області, для коригування ударів по українських військах у Сумській області. Солдати з КНДР проводять розвідку, виявляють позиції Сил оборони України й коригують по них вогонь.

Джерело: The Chosun Daily