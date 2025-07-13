Северная Корея предоставила россии более 12 млн снарядов. Фото:

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Північна Корея надала російській федерації понад 12 млн снарядів 152-го калібру.

Країна-агресор отримала від КНДР близько 28 тис. контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідку Південної Кореї.

У червні глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg заявив, що Північна Корея відправила до рф контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артснарядів. А в квітні агентство Reuters інформувало, що КНДР передала росії до 6 млн боєприпасів для артилерії.

Зазначається, що росіяни не змогли б так активно проводити бойові дії в Україні без цієї військової допомоги. У деякі періоди 2024 року окремі російські війська у більшості випадків використовували саме північнокорейські боєприпаси. А подекуди росіяни повністю залежали від снарядів з КНДР.

Yonhap пише, що це найзначніша пряма військова допомога російській федерації у війні.

Також розвідка Південної Кореї вважає, що в липні-серпні КНДР надішле до рф додаткові війська. Серед них будуть також сапери.

Нагадаємо, в КНДР розглядають можливість направлення робочої сили на російське виробництво дронів-камікадзе типу Shahed. На завод в Алабузькій спеціальній економічній зоні (Республіка Татарстан) планують відправити 25 тис. північнокорейців.

Джерела: Yonhap, Reuters, Bloomberg