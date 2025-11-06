Россияне заговорили о возможной диверсии на Запорожской АЭС. Фото:

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що «захід готується покласти на Москву відповідальність за можливу аварію на Запорізькій атомній електростанції». Відповідну заяву російська пропаганда поширила 6 червня.

Заявляється, що аварія на «атомці» нібито спричинить «розплавлення активної зони ядерних реакторів АЕС». Пропаганда стверджує, що саме НАТО нібито «закликає Київ влаштувати диверсію на ЗАЕС, яка призведе до жертв серед українців та європейців».

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Це може свідчити лише про те, що окупанти самі готують провокацію на ЗАЕС. А головна мета таких заяв — залякування українського населення та держав Європи.

Російські спецслужби регулярно заздалегідь поширювали фейкові «попередження» — звинувачують Україну чи Захід у підготовці терактів, щоб у разі власного злочину перекласти відповідальність і сформувати потрібний інформаційний фон. Подібні «пророцтва» СЗР Росії уже робила — про диверсії на трубопроводах, теракти в Європі чи атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Жодне з них не справдилося, — заявили в ЦПД.

У відомстві наголосили, що саме Росія несе повну відповідальність за безпеку Запорізької атомної електростанції, бо вона окупувала її та розмістила на об'єкті військову техніку.

Нагадаємо, у вересні керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупації Запорізької атомної електростанції на «атомці» окупанти порушили шість із семи стовпів ядерної безпеки — ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку війни в Україні.