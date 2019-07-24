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Парламентские выборы: на Луганщине требуют пересчета голосов, а на Донетчину прибыл спецназ. Фото: полиция

Парламентские выборы: на Луганщине требуют пересчета голосов, а на Донетчину прибыл спецназ (ФОТО)

24 июл 2019, 10:50
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Парламентские выборы на Луганщине проходят неспокойно. В частности, в избирательных округах №№ 105 и 106 есть жалобы на отдельные окружные избирательные комиссии и требования пересчета голосов.

Так, в Северодонецке в ОИК № 106 поступили жалобы на действия членов участковых избирательных комиссий с требованием пересчета голосов. Сейчас на месте происшествия работают представители специализированной следственно-оперативной группы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Луганской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 157 УК Украины «Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя» и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Парламентские выборы: на Луганщине требуют пересчета голосов, а на Донетчину прибыл спецназ. Фото: Полиция Луганской области

В городе Счастье полиция получила сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК № 105. Один из членов этой избирательной комиссии сообщил, что на сайте Центризбиркома значится, что в этом избирательном округе подсчитано 100% голосов избирателей и результат выборов установлен. А на самом деле, по словам заявителя, протоколы голосования на избирательных участках не обрабатывались.

Полиция этот факт тоже зарегистрировала и усилила охрану здания этой ОИК, так как сейчас там проводят пересчет голосов.

Парламентские выборы: на Луганщине требуют пересчета голосов, а на Донетчину прибыл спецназ. Фото: Полиция Луганской области

В Донецкой области в связи с протестной акцией из-за пересчета голосов приостанавливалась работа ОИК № 50 в Покровске. Национальная полиция начала досудебное расследование, а для охраны и обеспечения порядка вчера направила в город специальное подразделение тактико-оперативного реагирования на вертолете Ми-8.

Парламентские выборы: на Луганщине требуют пересчета голосов, а на Донетчину прибыл спецназ. Фото: Полиция Донецкой области

Напомним, что 23 июля в Киеве неизвестные сообщили правоохранителям о якобы «минировании» здания Центральной избирательной комиссии, которая в данное время осуществляет подсчет результатов голосования на внеочередных парламентских выборах.

Источник: Ракурс


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