Автобус с польскими туристами перевернулся в Турции, десятки пострадавших. Фото: DixiNews

https://racurs.ua/n124693-avtobus-s-polskimi-turistami-perevernulsya-v-turcii-desyatki-postradavshih-foto.html

Ракурс

Автобус с туристами упал с 20-метрового склона в Турции. В транспортном средстве были 39 пассажиров, 30 из которых госпитализировали в медицинское учреждение.

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На данный момент семеро человек еще находятся в больнице, а состояние троих пассажиров медики оценили, как тяжелое. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на местное издание TVN24.

Отметим, что почти все пассажиры оказались поляками — среди них только одна женщина была резиденткой Польши. Инцидент произошел на юге Турции в провинции Анталья недалеко от города Кемер.

Транспортное происшествие произошло накануне около 17.30 по местному времени. Автобус попал в ДТП на дороге между Кумлукою и Кемером.

Установлено, что водитель транспортного средства потерял контроль над автобусом, из-за чего тот перевернулся и сорвался со склона.

На месте работали полицейские, пожарные и несколько карет скорой помощи.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Канаде столкнулись два школьных автобуса. В результате аварии пострадали 69 детей.