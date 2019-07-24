Смертельное ДТП: за рулем был заместитель главы Закарпатской ГФС. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n124708-smertelnoe-dtp-za-rulem-byl-zamestitel-glavy-zakarpatskoy-gfs-foto.html

Ракурс

В Закарпатской области заместитель начальника региональной государственной фискальной службы (ГФС) насмерть сбил работника службы ремонта автодорог.

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Трагедия произошла накануне на автодороге М-06 (Киев-Чоп) в Мукачевском районе. Чиновник был за рулем своего автомобиля Volkswagen Touareg. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сбитый мужчина погиб от полученных травм на месте. Сейчас предназначен ряд экспертиз и проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении подозрения чиновнику и подаче ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

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