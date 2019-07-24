Денісова заявила про повернення військовополонених моряків. Фото: Укрінформ-UATV

https://racurs.ua/ua/n124731-golovni-novyny-za-24-lypnya-denisova-zrobyla-zayavu-pro-povernennya-moryakiv-a-eks-regional.html

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Новиною дня, 24 липня, можна вважати заяву уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про досягнуті домовленості про повернення Україні захоплених на Азові Російською Федерацією військовополонених моряків українських Військово-морських сил ЗСУ. Згодом омбудсмен відзначила, що наразі документи перебувають на розгляді керівника Слідчого управління ФСБ.

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Стався збройний інцидент на кордоні Таджикистану та Киргизстану, який виник між жителями сусідніх країн через суперечливо встановлений флагшток. Словесна перепалка переросла в збройний конфлікт, виникла стрілянина. Влада Таджикистану заявила про одного загиблого і десятьох постраждалих. У Киргизії заявили про 17 постраждалих. Через конфлікт на кордоні евакуювали 674 осіб з прикордонного села Аксай.

Сьогодні екс-глава фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VI та VII скликань Олександр Єфремов вийшов із СІЗО в місті Старобільську Луганської області. Суд змінив Єфремову запобіжний захід на домашній арешт, його колишній соратник Януковича відбуватиме за місцем проживання в Києві. Єфремов вже заявив, що намагатиметься відбілити свою репутацію та репутацію «Партії регіонів».

Представник президента України Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус попросив Кабінет міністрів не ухвалювати рішень, щоб наступний уряд не витрачав час на їх скасування. Команді Зеленського не сподобалося рішення про відтермінування скорочення викидів електростанцій, що працюють на вугіллі.

Антимонопольний комітет України заявив, що візьметься за регіональні газові компанії бізнесмена Дмитра Фірташа. Розслідування стосується можливого порушення закону про конкуренцію 18 облгазами, які входять до групи облгазів олігарха. АМКУ звинувачує їх у порушенні п. 12 ст. 50 закону України «Про захист економічної конкуренції».

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів України з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. У Кабміні вже отримали і вивчають звернення президента про звільнення Кличка.