Конфлікт на кордоні Таджикистану: понад півтисячі осіб евакуйовано. Фото: Kabar

https://racurs.ua/ua/n124696-konflikt-na-kordoni-tadjykystanu-ponad-pivtysyachi-osib-evakuyovano-foto.html

Ракурс

Конфлікт на кордоні Таджикистану та Киргизстану став причиною евакуації 674 осіб з прикордонного села Аксай. Людей відправили до родичів в найближче місто або розмістили в спеціальних тимчасових пунктах.

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Поки невідомо, коли евакуйованих відправлять додому і скільки часу будуть працювати ці пункти. Про це повідомляється в Kloop.

За попередньою інформацією, між жителями сусідніх країн стався конфлікт через суперечливо встановлений флагшток. Словесна перепалка швидко переросла в закидання камінням, а потім конфліктуючі сторони взялися за вогнепальну зброю.

Таджикистан заявив про одного загиблого і десятьох постраждалих. Киргизька влада повідомили про 17 постраждалих, їхній стан оцінюють, як середньо стабільний.

Зараз співробітники прикордонслужби проводять спільне патрулювання спірної ділянки кордону і роз’яснювальну роботу серед населення.

Зазначимо, що днями через загострення взаємин між країнами з прикордонної села евакуювали близько 300 осіб. В основному, це були жінки і діти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в листопаді минулого року в Таджикистані через бунт в колонії загинули 22 особи, серед яких ув’язнені і і спецназ.