Конфликт на границе Таджикистана: более полутысячи человек эвакуированы. Фото: Kabar

https://racurs.ua/n124696-konflikt-na-granice-tadjikistana-bolee-polutysyachi-chelovek-evakuirovany-foto.html

Ракурс

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана стал причиной эвакуации 674 человек из приграничного села Аксай. Людей отправили к родственникам в ближайший город или разместили в специальных временных пунктах.

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Пока неизвестно, когда эвакуированных отправят домой и сколько времени будут работать эти пункты. Об этом сообщается в Kloop.

По предварительной информации, между жителями соседних стран произошел конфликт из-за спорно установленного флагштока. Словесная перепалка быстро переросла в закидывание камнями, а затем конфликтующие стороны взялись за огнестрельное оружие.

Таджикистан заявил об одном погибшем и десяти пострадавших. Киргизские власти сообщили о 17 пострадавших, их состояние оценивают, как средне стабильное.

Сейчас сотрудники погранслужбы проводят совместное патрулирование спорного участка границы и разъяснительную работу среди населения.

Отметим, что на днях из-за обострения взаимоотношений между странами из приграничной деревушки эвакуировали около 300 человек. В основном, это были женщины и дети.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года в Таджикистане из-за бунта в колонии погибли 22 человека, среди которых заключенные и спецназ.