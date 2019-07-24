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Конфликт на границе Таджикистана: более полутысячи человек эвакуированы. Фото: Kabar

Конфликт на границе Таджикистана: более полутысячи человек эвакуированы, есть жертвы (ФОТО)

24 июл 2019, 12:00
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Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана стал причиной эвакуации 674 человек из приграничного села Аксай. Людей отправили к родственникам в ближайший город или разместили в специальных временных пунктах.

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Пока неизвестно, когда эвакуированных отправят домой и сколько времени будут работать эти пункты. Об этом сообщается в Kloop.

По предварительной информации, между жителями соседних стран произошел конфликт из-за спорно установленного флагштока. Словесная перепалка быстро переросла в закидывание камнями, а затем конфликтующие стороны взялись за огнестрельное оружие.

Конфликт на границе Таджикистана: пострадали десятки людей. Фото: пресс-служба Красного Полумесяца в Кыргызстане

Таджикистан заявил об одном погибшем и десяти пострадавших. Киргизские власти сообщили о 17 пострадавших, их состояние оценивают, как средне стабильное.

Сейчас сотрудники погранслужбы проводят совместное патрулирование спорного участка границы и разъяснительную работу среди населения.

Отметим, что на днях из-за обострения взаимоотношений между странами из приграничной деревушки эвакуировали около 300 человек. В основном, это были женщины и дети.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года в Таджикистане из-за бунта в колонии погибли 22 человека, среди которых заключенные и спецназ.


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