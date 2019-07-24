Александр Ефремов, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n124695-byvshiy-glava-frakcii-partii-regionov-efremov-vyshel-iz-sizo.html

Ракурс

Бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде VI и VII созывов Александр Ефремов около 8.00 вышел из СИЗО в городе Старобельске Луганской области.

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Теперь он будет находиться под домашним арестом, сообщает ТСН.

Отмечается, что никаких вещей с собой Ефремов не имел. У СИЗО его встретил адвокат Евгений Солодко на автомобиле Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве. Также в автомобиле их сопровождали двое правоохранителей.

Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и поддержке террористов так называемой ЛНР. 1 августа того же года суд постановил взять его под стражу. С тех пор срок содержания Ефремова под стражей периодически продлевался.

Вчера стало известно, что суд изменил Ефремову меру пресечения на домашний арест, который он будет отбывать по месту жительства в Киеве.

Напомним, во время нынешних парламентских выборов Ефремова пытались включить в избирательный список «Оппозиционного блока». В ЦИК тогда заявили, что такие действия противоречат нормам действующего законодательства.