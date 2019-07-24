Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Ефремов, фото: «112 Украина»

Бывший глава фракции «Партии регионов» Ефремов вышел из СИЗО

24 июл 2019, 11:27
999

Бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде VI и VII созывов Александр Ефремов около 8.00 вышел из СИЗО в городе Старобельске Луганской области.

Loading...

Теперь он будет находиться под домашним арестом, сообщает ТСН.

Отмечается, что никаких вещей с собой Ефремов не имел. У СИЗО его встретил адвокат Евгений Солодко на автомобиле Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве. Также в автомобиле их сопровождали двое правоохранителей.

Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и поддержке террористов так называемой ЛНР. 1 августа того же года суд постановил взять его под стражу. С тех пор срок содержания Ефремова под стражей периодически продлевался.

Вчера стало известно, что суд изменил Ефремову меру пресечения на домашний арест, который он будет отбывать по месту жительства в Киеве.

Напомним, во время нынешних парламентских выборов Ефремова пытались включить в избирательный список «Оппозиционного блока». В ЦИК тогда заявили, что такие действия противоречат нормам действующего законодательства.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Конфликт на границе Таджикистана: более полутысячи человек эвакуированы, есть жертвы (ФОТО)

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт, в результате которого пострадали десятки человек, а затем более полутысячи были эвакуированы на неустановленный срок

Новости мира
12:00

Главные новости за 23 июля: подсчет результатов выборов, новый премьер Великобритании, приговор политзаключенному Грибу

Главными новостями дня стали: подсчет Центризбиркомом результатов парламентских выборов, решение Верховного суда РФ по приговору украинскому политзаключенному Павлу Грибу, избрание нового премьер-министра Великобритании

Новости Украины
22:48   23 июл
Новости партнеров
Загрузка...