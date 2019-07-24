Олександр Єфремов, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n124695-kolyshniy-ochilnyk-frakciyi-partiyi-regioniv-iefremov-vyyshov-iz-sizo.html

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Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді VI та VII скликань Олександр Єфремов близько 8.00 вийшов із СІЗО в місті Старобільську Луганської області.

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Тепер він перебуватиме під домашнім арештом, повідомляє ТСН.

Зазначається, що жодних речей із собою Єфремов не мав. Біля СІЗО його зустрів адвокат Євген Солодко на автомобілі Range Rover, яким Єфремов пересувається у Києві. Також в автомобілі їх супроводжували двоє правоохоронців.

Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою в посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України й підтримці терористів так званої ЛНР. 1 серпня того ж року суд постановив взяти його під варту. З того часу термін тримання Єфремова під вартою періодично продовжувався.

Вчора стало відомо, що суд змінив Єфремову запобіжний захід на домашній арешт, котрий він відбуватиме за місцем проживання в Києві.

Нагадаємо, під час цьогорічних парламентських виборів Єфремова намагалися включити до виборчого списку «Опозиційного блоку». У ЦВК тоді заявили, що такі дії суперечать нормам чинного законодавства.