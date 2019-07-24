АМКУ перевірить облгази Фірташа на предмет порушення закону про конкуренцію. Фото: Dsnews

https://racurs.ua/ua/n124697-amku-zvynuvatyv-oblgazy-firtasha-u-porushenni-zakonu-pro-konkurenciu.html

Ракурс

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Антимонопольний комітет України оголосив, що починає розглядати справу щодо можливого порушення закону про конкуренцію 18 облгазами, які входять до групи регіональних газових компаній олігарха Дмитра Фірташа.

Розслідування розпочато через те, що без отримання дозволу органів АМКУ головою наглядової ради одночасно усіх 18 товариств призначили громадянина Великої Британії Девіда Ентоні Ховарда Брауна. Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Йдеться про компанії «Сумигаз» (м. Суми), «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя), «Чернігівгаз» (м. Чернігів), «Дніпропетровськгаз» (м. Дніпро), «Львівгаз» (м. Львів), «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький), «Криворіжгаз» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), «Тисменицягаз» (м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.), «Миколаївгаз» (м. Миколаїв), «Київоблгаз» (м. Київ), «Івано-Франківськгаз» (м. Івано-Франківськ), «Рівнегаз» (м. Рівне), «Дніпрогаз» (м. Дніпро), «Закарпатгаз» (м. Ужгород), «Чернівцігаз» (м. Чернівці), «Харківміскгаз» (м. Харків), «Житомиргаз» (м. Житомир), «Харківгаз» (м. Харків).

АМКУ звинувачує їх у порушенні п. 12 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Факт призначення головою наглядової ради довіреної особи Фірташа одразу в 18 облгазах може мати негативні наслідки, наголосили у комітеті. Йдеться про монополізацію товарного ринку, зловживання монопольним становищем, а також про суттєве обмеження конкуренції на всьому газовому ринку чи на значній його частині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіональні газові компанії збільшують тарифи на газ в Україні через суд.