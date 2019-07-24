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Ракурс
АМКУ проверит облгазы Фирташа на предмет нарушения закона о конкуренции. Фото: Dsnews

АМКУ проверит облгазы Фирташа на предмет нарушения закона о конкуренции

24 июл 2019, 12:03
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Антимонопольный комитет Украины объявил, что начинает рассматривать дело о возможном нарушении закона о конкуренции 18 облгазами, которые входят в группу региональных газовых компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Расследование начато из-за того, что без получения разрешения органов АМКУ главой наблюдательного совета одновременно всех 18 обществ назначили гражданина Великобритании Дэвида Энтони Ховарда Брауна. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о компаниях «Сумыгаз» (г. Сумы), «Запорожгаз» (г. Запорожье), «Черниговгаз» (г. Чернигов), «Днепропетровскгаз» (г. Днепр), «Львовгаз» (г. Львов), «Хмельницкгаз» (г. Хмельницький), «Криворожгаз «(г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), «Тысменицагаз» (г. Тысменица, Ивано-Франковская обл.), «Николаевгаз» (г. Николаев), «Киевоблгаз» (г. Киев), «Ивано-Франковскгаз» (г. Ивано-Франковск), «Ровногаз» (г. Ровно), «Днепрогаз» (г. Днепр), «Закарпатгаз» (г. Ужгород), «Черновцыгаз» (г. Черновцы), «Харьковгоргаз» (г. Харьков), «Житомиргаз» (г. Житомир), «Харьков газ» (г. Харьков).

АМКУ обвиняет их в нарушении п. 12 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Факт назначения главой наблюдательного совета доверенного лица Фирташа сразу в 18 облгазах может иметь негативные последствия, отметили в комитете. Речь идет о монополизации товарного рынка, злоупотреблении монопольным положением, а также о существенном ограничении конкуренции на всем газовом рынке или на значительной его части.

Напомним, ранее сообщалось, что региональные газовые компании увеличивают тарифы на газ в Украине через суд.

Источник: Ракурс


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