АМКУ проверит облгазы Фирташа на предмет нарушения закона о конкуренции. Фото: Dsnews

https://racurs.ua/n124697-amku-proverit-oblgazy-firtasha-na-predmet-narusheniya-zakona-o-konkurencii.html

Ракурс

Loading...

Антимонопольный комитет Украины объявил, что начинает рассматривать дело о возможном нарушении закона о конкуренции 18 облгазами, которые входят в группу региональных газовых компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Расследование начато из-за того, что без получения разрешения органов АМКУ главой наблюдательного совета одновременно всех 18 обществ назначили гражданина Великобритании Дэвида Энтони Ховарда Брауна. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о компаниях «Сумыгаз» (г. Сумы), «Запорожгаз» (г. Запорожье), «Черниговгаз» (г. Чернигов), «Днепропетровскгаз» (г. Днепр), «Львовгаз» (г. Львов), «Хмельницкгаз» (г. Хмельницький), «Криворожгаз «(г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.), «Тысменицагаз» (г. Тысменица, Ивано-Франковская обл.), «Николаевгаз» (г. Николаев), «Киевоблгаз» (г. Киев), «Ивано-Франковскгаз» (г. Ивано-Франковск), «Ровногаз» (г. Ровно), «Днепрогаз» (г. Днепр), «Закарпатгаз» (г. Ужгород), «Черновцыгаз» (г. Черновцы), «Харьковгоргаз» (г. Харьков), «Житомиргаз» (г. Житомир), «Харьков газ» (г. Харьков).

АМКУ обвиняет их в нарушении п. 12 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Факт назначения главой наблюдательного совета доверенного лица Фирташа сразу в 18 облгазах может иметь негативные последствия, отметили в комитете. Речь идет о монополизации товарного рынка, злоупотреблении монопольным положением, а также о существенном ограничении конкуренции на всем газовом рынке или на значительной его части.

Напомним, ранее сообщалось, что региональные газовые компании увеличивают тарифы на газ в Украине через суд.