Все одно скасуємо: у Зеленського попросили уряд не ухвалювати рішення. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n124701-vse-odno-skasuiemo-u-zelenskogo-poprosyly-uryad-ne-uhvaluvaty-rishennya.html

Ракурс

Кабінет міністрів України попросили сьогодні не ухвалювати рішення, які наступний уряд буде змушений скасовувати.

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За словами представника президента в уряді Андрія Геруса, Кабміну не слід ухвалювати рішення, на скасовування яких новий уряд буде змушений витрачати час. Про це повідомляють УНН.

Герус заявив, що новий склад Кабміну швидко скасує останні рішення діючого уряду. Серед рішень, які не сподобалися Герусу, опинилося рішення про відтермінування скорочення викидів працюючих на вугіллі електростанцій.

Представник президента зазначив, що якщо українські електростанції тарифікують свою продукцію за європейськими цінами, то вони зобов’язані притримуватися європейських стандартів. Так, виробники мають дотримуватися вимог у галузі екології.

За словами Геруса, процес передачі влади має відбуватися нормально.

Тим часом голова уряду Володимир Гройсман заявив, що перед складанням повноважень Кабмін підготує країну до проходження опалювального сезону. Прем'єр зазначив, що діючий уряд буде працювати до часу формування нового Кабміну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент України Володимир Зеленський планує об'єднати три міністерства в одне відомство.