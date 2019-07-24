Все равно отменим: у Зеленского попросили правительство не принимать решения

https://racurs.ua/n124701-vse-ravno-otmenim-u-zelenskogo-poprosili-pravitelstvo-ne-prinimat-resheniya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины попросили сегодня не принимать решения, потому что следующее правительство будет вынуждено отменять их.

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По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, Кабмину не следует принимать решения, чтобы новое правительство не тратило время на их отмену. Об этом сообщают УНН.

Среди решений правительства Владимира Гройсмана, которые не понравились Герусу, оказалось и отсрочка сокращения выбросов работающих на угле электростанций.

Представитель президента отметил, что если украинские электростанции тарифицируют свою продукцию по европейским ценам, то они обязаны придерживаться европейских стандартов. Так, производители должны выполнять требования в области экологии.

По словам Геруса, процесс передачи власти должен происходить «нормально».

Между тем глава нынешнего правительства Гройсман заявил, что перед сложением полномочий Кабмин подготовит страну к прохождению отопительного сезона. Премьер отметил, что действующий состав правительства будет работать до момента формирования нового Кабмина.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский планирует объединить три министерства в одно ведомство.