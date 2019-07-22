Зеленский планирует объединить Минкульт, Минспорт и Мининформполитики. Фото: DW

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Ракурс

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Реформы в Украине продолжаются и стало известно, что президент Владимир Зеленский планирует в новом правительстве объединить Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики в одно ведомство.

Структуру нового министерства, которое появится вместо Минкульта, Минспорта и Мининформполитики, обнародуют тогда, когда сформируется новое правительство. Об этом заявил Зеленский во время брифинга в штабе партии «Слуга народа» после объявления данных экзит-полов.

Идею объединения этих трех министерств в одно в команде президента предлагали ранее. По словам Зеленского, уже есть видение и разработки этого процесса.

Также ранее стало известно, что в команде Зеленского планировали как можно больше сократить количество министерств. В частности, после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля, президент планирует провести реформирование Кабинета министров.

Напомним, что в ходе реформирования Кабинета министров Украины планируется сокращение мест и должностей в органах государственной исполнительной власти. Так, согласно реформы президента Владимира Зеленского, предусматривается сокращение вице-премьеров, не возглавляющих министерства.