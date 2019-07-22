Зеленський планує об'єднати Мінкульт, Мінспорт і Мінінформполітики. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n124607-zelenskyy-planuie-obiednaty-minkult-minsport-i-mininformpolityky.html

Ракурс

Реформи в Україні продовжуються і наразі стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує в новому уряді об'єднати Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, Міністерство інформаційної політики в одне відомство.

Loading...

Структуру нового міністерства, яке з’явиться замість Мінкульту, Мінспорту та Мінінформполітики, оприлюднять тоді, коли сформується новий уряд. Про це заявив Зеленський під час брифінгу у штабі партії «Слуга народу» після оголошення даних екзит-полів.

Ідею об'єднання цих трьох міністерств в одне у команді президента пропонували раніше. За словами Зеленського, вже є бачення і розробки цього процесу.

Також раніше стало відомо, що у команді Зеленського планували якнайбільше скоротити кількість міністерств. Зокрема, після позачергових парламентських виборів, що відбулися 21 липня, президент планує провести реформування Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що під час реформування Кабінету міністрів України планується скорочення місць та посад в органах державної виконавчої влади. Так, згідно реформи президента Володимира Зеленського, передбачається скорочення віце-прем'єрів, які не очолюють міністерства.