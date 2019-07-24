Денисова заявила о возвращении военнопленных моряков. Фото: Укринформ-UATV

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Новостью дня, 24 июля, можно считать заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой об достигнутых договоренностях о возвращение Украине захваченных на Азове Российской Федерацией военнопленных моряков украинских Военно-морских сил ВСУ. Впоследствии омбудсмен отметила, что сейчас документы находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления ФСБ.

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Произошел вооруженный инцидент на границе Таджикистана и Кыргызстана, который возник между жителями соседних стран из-за противоречиво установленного флагштока. Словесная перепалка переросла в вооруженный конфликт, возникла стрельба. Власти Таджикистана заявили об одном погибшем и десяти пострадавших. В Киргизии заявили о 17 пострадавших. Из-за конфликта на границе эвакуировали 674 человека из пограничного села Аксай.

Сегодня экс-глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде VI и VII созывов Александр Ефремов вышел из СИЗО в городе Старобельск Луганской области. Суд изменил Ефремову меру пресечения на домашний арест, его бывший соратник Януковича будет отбывать по месту жительства в Киеве. Ефремов уже заявил, что постарается обелить свою репутацию и репутацию «Партии регионов».

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус попросил Кабинет министров не принимать решений, чтобы следующее правительство не тратило время на их отмену. Команде Зеленского не понравилось решение об отсрочке сокращений выбросов электростанций, работающих на угле.

Антимонопольный комитет Украины заявил, что возьмется за региональные газовые компании бизнесмена Дмитрия Фирташа. Расследование касается возможного нарушения закона о конкуренции 18 облгазами, которые входят в группы облгазов олигарха. АМКУ обвиняет их в нарушении п. 12 ст. 50 закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров Украины с просьбой уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. В Кабмине уже получили и изучают обращение президента об увольнении Кличко.