Первая в мире автономная парковка. Фото: «Популярная механика»

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Беспилотный гараж, единственный в своем роде, заработал в немецком городе Штутгарт.

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Автономную парковку компании Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) и Bosch (Бош) построили в музее марки «Мерседес». С 2015 года продолжалось ее тестирование — водитель заезжал на место для сдачи автомобиля, выходил из него и активировал парковку через специальное приложение на смартфоне. Далее автомобилем в гараже управляла роботизированная система. Зона парковки по периметру была окружена множеством датчиков, отслеживающих все объекты в ее пределах. Об этом сообщает «Популярная механика».

Контролировала процесс работы система видеонаблюдения. Специальный алгоритм привязывал к автомобилю определенное место на парковке и перемещал его с помощью пошаговых команд. Процесс возврата автомобиля проходил аналогичным образом. Сначала парковка работала в закрытом тестировании, но потом ее открыли для гостей и водителей.

Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг позволило эксплуатировать беспилотный гараж в полностью автономном режиме. Разработчики уверяют, что это первое в мире разрешение на эксплуатацию автомобилей четвертого уровня автономности в пределах парковки.

Напомним, три автомобиля марки Bugatti (Бугатти) обнаружили в сарае бельгийского скульптора Августа Томассена во Франции. Машины 1929, 1932 и 1937 годов выпуска продадут на аукционе Artcurial’s Rétromobile.