Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Первая в мире автономная парковка. Фото: «Популярная механика»

В Германии заработал первый в мире беспилотный гараж (ФОТО)

24 июл 2019, 21:47
999

Беспилотный гараж, единственный в своем роде, заработал в немецком городе Штутгарт.

Loading...

Автономную парковку компании Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) и Bosch (Бош) построили в музее марки «Мерседес». С 2015 года продолжалось ее тестирование — водитель заезжал на место для сдачи автомобиля, выходил из него и активировал парковку через специальное приложение на смартфоне. Далее автомобилем в гараже управляла роботизированная система. Зона парковки по периметру была окружена множеством датчиков, отслеживающих все объекты в ее пределах. Об этом сообщает «Популярная механика».

Контролировала процесс работы система видеонаблюдения. Специальный алгоритм привязывал к автомобилю определенное место на парковке и перемещал его с помощью пошаговых команд. Процесс возврата автомобиля проходил аналогичным образом. Сначала парковка работала в закрытом тестировании, но потом ее открыли для гостей и водителей.

Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг позволило эксплуатировать беспилотный гараж в полностью автономном режиме. Разработчики уверяют, что это первое в мире разрешение на эксплуатацию автомобилей четвертого уровня автономности в пределах парковки.

Первая в мире автономная парковка. Фото: «Популярная механика»

Первая в мире автономная парковка. Фото: «Популярная механика»

Первая в мире автономная парковка. Фото: «Популярная механика»

Напомним, три автомобиля марки Bugatti (Бугатти) обнаружили в сарае бельгийского скульптора Августа Томассена во Франции. Машины 1929, 1932 и 1937 годов выпуска продадут на аукционе Artcurial’s Rétromobile.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 24 июля: Денисова сделала заявление о возвращении моряков, а экс-регионал Ефремов вышел из СИЗО

Главными новостями среды, 24 июля, стало заявление омбудсмена о договоренности о возвращение Украине захваченных Россией украинских военнопленных моряков и изменение меры пресечения экс-главе фракции «Партии регионов» в ВРУ Александру Ефремову

Новости Украины
22:22

Президент Зеленский обсудил с премьером Италии приговор бойцу Нацгвардии Маркиву

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте. Стороны обсудили приговор бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву

Новости Украины
21:13

Дело Гандзюк: ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Мангера и Левина (ДОКУМЕНТ)

ГПУ остановила досудебное расследование в отношении главных подозреваемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти

Новости Украины
16:01
Новости партнеров
Загрузка...