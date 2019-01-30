Классические модели Bugatti стоимостью 1 млн долл. обнаружили в сарае во Франции (ФОТО)

Машины продадут с аукциона. Фото: Минфин

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Три автомобиля марки Bugatti (Бугатти) обнаружили в гараже бельгийского скульптора Августа Томассена во Франции.

Машины 1929, 1932 и 1937 годов выпуска, которые несколько десятилетий простояли в гараже, продадут на аукционе Artcurial’s Rétromobile. Об этом сообщает Autoforum.

Дочь скульптора рассказывала журналистам, что ее отец большой поклонник марки «Бугатти». В 1950−60-х годах он приобрел авто Type 49 Berline 1932, Type 57 Cabriolet 1937 и Type 40 образца 1929 года. Долгое время скульптор пользовался автомобилями. Даже, когда у семьи возникло безденежье, Август Томассен отказался продать машины.

Мужчина загнал машины в сарай и завалили их мешками с песком. Авто десятилетиями стояли запертыми, пока в 2018 году кто-то не проник в сарай. Художник, который уже не садится за руль, решил продать авто. Эксперты оценивают машины почти в 1 млн долл.

Напомним, в Париже во время проведения ремонтных работ в доме по улице Мариньян, вблизи Елисейских полей, нашли картину размером три на шесть метров. Полотно написал ученик придворного живописца Людовика XIV Шарля Лебрена художник Арно де Вуез в 1674 году.