Зеленский обсудил с премьером Италии приговор нацгвардейцу Маркиву. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124729-prezident-zelenskiy-obsudil-s-premerom-italii-prigovor-boycu-nacgvardii-markivu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля обсудил с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте приговор бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву.

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Украинский лидер предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли. Зеленский заявил, что обеспокоен неоправданно жестким решением суда. Глава государства подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела Апелляционным судом Италии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил итальянские власти за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил важность сохранения режима антироссийских санкций, поскольку это действенный механизм по обеспечению выполнения Москвой минских договоренностей.

Кроме того, собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.

Напомним, 12 июля суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелли, который находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.

Прокурор Андреа Дзанончелли заявил, что удивлен таким суровым приговором суда. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что решение суда будет обжаловано.