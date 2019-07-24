Рудгер Хауэр умер от непродолжительной болезни. Фото: Den of Geek

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Умер актер Рутгер Хауэр из Нидерландов, который известен своими ролями в культовых голливудских фильмах.

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Артист ушел из жизни в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Смерть актера в Нидерландах подтвердил его агент Стив Кенис. Хауэра похоронили в среду, 24 июля. Об этом сообщает BBC.

Хауэр стал известный миру благодаря легендарному фильму «Бегущий по лезвию», который режиссер Ридли Скотт снял в 1982 году. Лента стала культовой, а образ Роя — одним из важнейших в поп-культуре. Также известность актеру принесли роли в фильмах «Леди ястреб», «Город грехов», «Бетмет: начало». Кроме того, актер Хауэр снимался в фильмах Пола Верхувена.

Напомним, 10 июля в возрасте 88 лет в своем доме в Коннектикуте (США) скончался известный голливудский актер Рип Торн. Актер прославился на весь мир своей ролью в двух частях «Людей в черном».