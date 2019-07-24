Рудгер Хауер помер від нетривалої хвороби. Фото: Den of Geek

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Помер актор Рутгер Хауер із Нідерландів, який відомий своїми ролями в культових голлівудських фільмах.

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Артист пішов із життя у віці 75 років після нетривалої хвороби. Смерть актора в Нідерландах підтвердив його агент Стів Кеніс. Хауера поховали в середу, 24 липня. Про це повідомляє BBC.

Хауер став відмий світові завдяки легендарному фільму «Той, хто біжить по лезу», який режисер Рідлі Скотт зняв у 1982 році. Стрічка стала культовою, а образ Роя — одним з найважливіших в поп-культурі. Також популярність акторові принесли ролі у фільмах «Леді яструб», «Місто гріхів», «Бетмет: початок». Крім того, актор Хауер знімався у фільмах Пола Верхувена.

Нагадаємо, 10 липня у віці 88 років у своєму будинку в Коннектикуті (США) помер відомий голлівудський актор Ріп Торн. Актор прославився на весь світ своєю роллю в двох частинах «Людей в чорному».