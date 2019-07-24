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Ракурс
Таможенника на взятке задержали в «Борисполе». Фото: СБУ

На взятке задержали главного инспектора таможенного поста аэропорта «Борисполь» (ФОТО)

24 июл 2019, 20:07
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За взятку задержали главного государственного инспектора таможенного поста «Борисполь-аэропорт» Киевской таможни Государственной фискальной службы.

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Чиновник требовал от украинца 800 долл. и за эту сумму обещал мужчине беспрепятственное прохождение таможенного контроля. Таможенник заявлял, что мужчина без проблем переправит багаж, который должен был прибыть самолетом из одной из стран Восточной Азии. Об этом 24 июля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Инспектора таможни задержали во время получения части взятки, ранее злоумышленник уже получал неправомерную выгоду. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для установления и привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Таможенника на взятке задержали в «Борисполе». Фото: СБУ

Таможенника на взятке задержали в «Борисполе». Фото: СБУ

Напомним, 19 июля в коррупции уличили советника председателя Дарницкой районной государственной администрации города Киева после получения 650 тыс. грн неправомерной выгоды. Чиновник с должностными лицами РГА создали коррупционную схему получения неправомерной выгоды от бизнесменов за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок.

Источник: Ракурс


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