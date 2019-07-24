Митника на хабарі затримали в «Борисполі». Фото: СБУ

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За хабар затримали головного державного інспектора митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби.

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Посадовець вимагав від українця 800 дол. і за цю суму обіцяв чоловіку безперешкодне проходження митного контролю. Митник заявляв, що чоловік без проблем переправить багаж, який мав прибути літаком з однієї з країн Східної Азії. Про це 24 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Інспектора митниці затримали під час отримання частини хабара, раніше зловмисник вже одержував неправомірну вигоду. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 19 липня у корупції викрили радницю голови Дарницької районної державної адміністрації міста Києва після отримання 650 тис. грн неправомірної вигоди. Чиновник з посадовцями РДА утворили корупційну схему отримання неправомірної вигоди від бізнесменів за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель.