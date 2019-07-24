Зеленський обговорив із прем’єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124729-prezydent-zelenskyy-obgovoryv-iz-premierom-italiyi-vyrok-biycu-nacgvardiyi-markivu.html

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Президент України Володимир Зеленський 24 липня обговорив із головою Ради міністрів Італії Джузеппе Конте вирок бійцю Національної гвардії Віталію Марківу.

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Український лідер запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті журналіста Андреа Роккеллі. Зеленський заявив, що стурбований невиправдано жорстким рішенням суду. Глава держави наголосив на важливості неупередженого розгляду цієї справи Апеляційним судом Італії. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Зеленський подякував італійській владі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначив важливість збереження режиму антиросійських санкцій, оскільки це дієвий механізм щодо забезпечення виконання Москвою мінських домовленостей.

Крім того, співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів.

Нагадаємо, 12 липня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

Прокурор Андреа Дзанончеллі заявив, що здивований таким суворим вироком суду. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що рішення суду буде оскаржене.