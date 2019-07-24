Перша у світі автономна парковка. Фото: «Популярная механика»

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Безпілотний гараж, єдиний у своєму роді, запрацював у німецькому місті Штутгарт.

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Автономну парковку компанії Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) та Bosch (Бош) побудували в музеї марки «Мерседес». З 2015 року тривало її тестування — водій заїжджав на місце для здачі автомобіля, виходив з нього і активував паркування через спеціальний додаток на смартфоні. Далі автомобілем у гаражі керувала роботизована система. Зона паркування по периметру була оточена безліччю датчиків, що відстежували всі об'єкти в її межах. Про це повідомляє «Популярная механика».

Контролювала процес роботи система відеоспостереження. Спеціальний алгоритм прив’язував до автомобіля певне місце на парковці та переміщав його за допомогою покрокових команд. Процес повернення автомобіля відбувався аналогічним чином. Спершу парковка працювала у закритому тестуванні, але згодом її відкрили для гостей та водіїв.

Міністерство транспорту землі Баден-Вюртемберг дозволило експлуатувати безпілотний гараж у повністю автономному режимі. Розробники запевняють, що це перший в світі дозвіл на експлуатацію автомобілів четвертого рівня автономності в межах паркування.

Нагадаємо, три автомобілі марки Bugatti (Бугатті) виявили у сараї бельгійського скульптора Августа Томассена у Франції. Машини 1929, 1932 та 1937 років випуску продадуть на аукціоні Artcurial’s Rétromobile.