ДТП в Чехии. Фото: Mukachevo.net

https://racurs.ua/n124732-smi-v-chehii-stolknulis-poezd-i-marshrutka-s-zarobitchanami-pogibla-ukrainka-foto.html

Ракурс

Смертельная авария с участием маршрутки с украинскими заробитчанами произошла в Чехии.

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На переезде между населенными пунктами Причина и Петровице столкнулись пассажирский микроавтобус и поезд. Водитель маршрутки не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить перед поездом. Об этом 24 июля сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию Чехии.

Вследствие этого бус столкнулся с поездом, автомобиль от силы удара отбросило на немалое расстояние. Закарпатские СМИ сообщают, что в ДТП погибла женщина, она была родом из Тячевского района. В аварии также пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

Чешские полицейские утверждают, что после совершения аварии водитель автобуса пытался скрыться с места происшествия.

Напомним, 24 июля в Закарпатской области заместитель начальника региональной государственной фискальной службы насмерть сбил сотрудника службы ремонта автодорог.