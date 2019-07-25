Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масове отруєння дітей у Херсонській області: до лікарні потрапили 14 осіб. Фото: ЛегкоПолезно

Масове отруєння дітей у Херсонській області: до лікарні потрапили 14 осіб

25 лип 2019, 08:57
999

З харчовим отруєнням до медичного закладу госпіталізували 14 дітей. Вони перебували у пансіонаті «Буревісник» у селі Лазурне Херсонської області.

Loading...

Усі постраждалі діти віком від 8 до 14 років. До Скадовської лікарні їх доправили напередодні. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що днями до лікарні з харчовим отруєнням госпіталізували також 12 осіб у Кропивницькому (Кіровоградська область). Усі вони отруїлися під час святкування дня народження.

На святі постраждалі вживали їжу домашнього приготування. Зазначимо, що серед госпіталізованих двоє дітей. Вони отруїлися 21 липня, а до лікарні зверталися протягом 22−24 липня.

Вчора у Дніпрі з харчовим отруєнням до лікарні потрапили 17 працівників одного підприємства. Їжу вони замовляли у особи-підприємця.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Рівненській області півсотні осіб отруїлися під час вживання страв на весіллі. Серед 52 постраждалих 13 — це діти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Порошенко в ДБР: стали відомі деталі візиту екс-президента

Колишній президент України Петро Порошенко у середу, 24 липня, прийшов до Державного бюро розслідувань. Екс-главу держави викликали на допит 25 липня, але Порошенко хотів вже сьогодні відповісти на питання слідчих

Новини України
16:35   24 лип
Новини партнерів
Загрузка...