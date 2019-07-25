Масове отруєння дітей у Херсонській області: до лікарні потрапили 14 осіб. Фото: ЛегкоПолезно

https://racurs.ua/ua/n124734-masove-otruiennya-ditey-u-hersonskiy-oblasti-do-likarni-potrapyly-14-osib.html

Ракурс

З харчовим отруєнням до медичного закладу госпіталізували 14 дітей. Вони перебували у пансіонаті «Буревісник» у селі Лазурне Херсонської області.

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Усі постраждалі діти віком від 8 до 14 років. До Скадовської лікарні їх доправили напередодні. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що днями до лікарні з харчовим отруєнням госпіталізували також 12 осіб у Кропивницькому (Кіровоградська область). Усі вони отруїлися під час святкування дня народження.

На святі постраждалі вживали їжу домашнього приготування. Зазначимо, що серед госпіталізованих двоє дітей. Вони отруїлися 21 липня, а до лікарні зверталися протягом 22−24 липня.

Вчора у Дніпрі з харчовим отруєнням до лікарні потрапили 17 працівників одного підприємства. Їжу вони замовляли у особи-підприємця.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Рівненській області півсотні осіб отруїлися під час вживання страв на весіллі. Серед 52 постраждалих 13 — це діти.