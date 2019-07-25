В Анкаре выстрелили в белорусского дипломата, он в тяжелом состоянии после операции

https://racurs.ua/n124736-v-ankare-vystrelili-v-belorusskogo-diplomata-on-v-tyajelom-sostoyanii-posle-operacii.html

Ракурс

На белорусского дипломата Александра Поганшева напали в Анкаре (Турция), когда он возвращался домой с ребенком. Нападающий дважды выстрелил в Поганшева, а затем покончил с собой.

Loading...

Дипломат получил серьезные ранения, ночью ему сделали экстренную операцию и сейчас он находится в госпитале. Врачи оценили состояние Поганшева как тяжелое. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

Отметим, что ребенок заместителя секретаря по административным делам посольства Беларуси в Турции не пострадал.

В Поганшева стрелял его сосед. В турецких СМИ сообщают, что нападающий полковник турецкой армии в отставке и имел проблемы с психикой. Узнать о причине нападения не удалось, ведь мужчина застрелился.

Губернатор Анкары Васип Сахин настаивает, что политические мотивы нападения исключены. Для проверки этой версии провели ряд экспертиз.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ноябре прошлого года на дипломатов консульства Китая напали террористы. В результате нападения погибли два человека и один — получил ранения.