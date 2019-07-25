Масові протести у Лондоні проходять через призначення нового прем’єра. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n124758-masovi-protesty-u-londoni-prohodyat-cherez-pryznachennya-novogo-premiera-foto-video.html

Ракурс

На масові протести в центр Лондона вийшли тисячі людей з плакатами. Причиною стало призначення нового прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Його звинувачують у расизмі, ісламофобії та сексизмі.

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Сам Джонсон на закиди британців не звертає уваги, хоча лондонці відкрито заявляють, що він не може керувати країною. Про це повідомляє The guardians.

Вже в перший день правління Джонсона активісти «Грінпіс» заблокували його машину біля торгового центра, де відбувалася демонстрація під назвою fckgovtfckboris. Еко активісти своїми діями намагалися привернути увагу Джонсона до рішення надзвичайної кліматичної ситуації. Акцію біля торгового центру розігнала поліція.

Зазначимо, що пізніше біля Трафальгарської площі відбувся мітинг, на який вийшли понад 10 тис. осіб. Вони пройшли до воріт на Даунінг-стрит та скандували «Борис Джонсон, забирайся назад в Ітон».

Як відомо, у Європу повернулася рекордна спека і міста потерпають від високих температур. Метеорологи наголошують, що причиною є зміна клімату.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Джонсон сформував свій уряд з прихильників Brexit.